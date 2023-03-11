Білоруські силовики контролюють нелегальний перехід кордону з Польщею.

Білоруські силовики допомагають нелегалам з країн Азії незаконно перетинати кордон з Польщею. Відповідне відео опублікувала Польська прикордонна служба.

"Білоруські служби постійно підвозять іноземців до кордону, позначають місце перетину, дають інструменти, щоб зрізати колючий дріт", – йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах, як стверджується, зафіксовано нелегальний перетин прикордонної річки Свіслоч групою з 12 афганців і 3 сирійців. На відео добре видно, що нелегали під наглядом людей у камуфляжі (ймовірно, білоруських силовиків) використовують надувні човни для переправи.

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Ситуація на польсько-білоруському кордоні

У 2021 році між Білоруссю і сусідніми країнами розгорівся прикордонний конфлікт, викликаний тим, що великі потоки мігрантів-нелегалів з Азії і Африки раптово ринули через білоруський кордон в країни ЄС – Литву і Польщу.

За даними польської влади, потік мігрантів не є стихійним. Білоруські спецслужби цілеспрямовано завозять людей з Азії, інструктуірют їх, як перетнути кордон з Польщею і Литвою, і навіть забезпечують потрібними інструментами.

Щоб захиститися від потоку нелегалів, Польща і Литва були змушені побудувати спеціальні загородження уздовж усіх сухопутних ділянок кордону з Білоруссю.

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