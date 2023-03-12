На прикордонній заставі "Глушковичі" заявили про "психологічний тиск та залякування".

Білоруські прикордонники розповіли про важку службу на кордоні з Україною. Вони поскаржилися, що українські колеги їх ображають і залякують.

Пропагандисти державного телеканалу Білорусі ОНТ зняли сюжет про роботу прикордонників на заставі "Глушковичі" Гомельського району на кордоні з Житомирською областю.

У ролику білоруси скаржаться нібито на агресивні жести, образливі написи, листівки та аудіозаписи політичного характеру, а також на дзвінки з погрозами черговим. Крім того, українці повісили манекен і назвали його Валерою, що дуже налякало білоруських прикордонників.

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"Встановлено макет повішеного військовослужбовця у формі російської армії, якого українські прикордонники назвали Валерою. Вони вказали, що це військовослужбовець, убитий під Києвом. Це все з метою якогось залякування і психологічного тиску на військовослужбовців, які охороняють державний кордон нашої країни", - поскаржився заступник начальника прикордонної застави "Глушковичі" Владислав Зенкович.

Ситуація на кордоні з Білоруссю - що відомо

Білоруські прикордонники вже не вперше скаржаться на українських колег. Їм не подобався національний Білоруський біло-червоно-білий прапор, гімн України, а також скаржилися на загрозливі і непристойні жести. Крім того, українських прикордонників звинуватили в крадіжці одного із знаків.

Водночас оборонна смуга вздовж українського кордону збільшиться до 2 км.

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