Білоруські прикордонники розповіли про важку службу на кордоні з Україною. Вони поскаржилися, що українські колеги їх ображають і залякують.
Пропагандисти державного телеканалу Білорусі ОНТ зняли сюжет про роботу прикордонників на заставі "Глушковичі" Гомельського району на кордоні з Житомирською областю.
У ролику білоруси скаржаться нібито на агресивні жести, образливі написи, листівки та аудіозаписи політичного характеру, а також на дзвінки з погрозами черговим. Крім того, українці повісили манекен і назвали його Валерою, що дуже налякало білоруських прикордонників.
"Встановлено макет повішеного військовослужбовця у формі російської армії, якого українські прикордонники назвали Валерою. Вони вказали, що це військовослужбовець, убитий під Києвом. Це все з метою якогось залякування і психологічного тиску на військовослужбовців, які охороняють державний кордон нашої країни", - поскаржився заступник начальника прикордонної застави "Глушковичі" Владислав Зенкович.
Ситуація на кордоні з Білоруссю - що відомо
Білоруські прикордонники вже не вперше скаржаться на українських колег. Їм не подобався національний Білоруський біло-червоно-білий прапор, гімн України, а також скаржилися на загрозливі і непристойні жести. Крім того, українських прикордонників звинуватили в крадіжці одного із знаків.
Водночас оборонна смуга вздовж українського кордону збільшиться до 2 км.