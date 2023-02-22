Білоруські прикордонники визнали це спілкування за "загрозливі і непристойні жести".

Пропагандисти режиму Лукашенка "обурені" підготовкою ЗСУ до можливого вторгнення окупантів з боку Білорусі.

У сюжеті "Белта" з'явилися кадри мінування українськими захисниками автошляху на КПП Виступовичі. Пропагандистам не сподобалося, що ці дії ЗСУ здійснювали за присутності білоруських військових.

"Українські військові демонстративно розкладали протитанкові міни ... Аналогічні дії фіксувалися у липні 2022 року перед цим же пунктом пропуску. Питання: чим викликана необхідність укладання на дорогу ще одного ряду мін?" - поцікавилися ЗМІ Лукашенка.

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Окремо білоруські прикордонники відзняли, як український боєць у масці скелета популярними жестами показує, що трапиться з окупантами у разі переходу кордону.

Прикордонник спочатку показав у бік білоруських "колег" середній палець, а потім - умовне відсікання голови. Білоруські прикордонники оцінили це спілкування як "загрозливі і непристойні жести".

Ситуація в Білорусі – актуальне

Станом на січень 2023 рік у Білорусі перебувало до 11 тисяч російських військовослужбовців. Там росіяни проводять свої "навчання" й, імітуючи тренувальні вильоти, збирають розвіддані для завдання по Україні ракетних ударів.

Лукашенко віддав військову інфраструктуру республіки у цілковите розпорядження Путіна. Наразі на цих об'єктах білоруси тренують частково мобілізованих окупантів.

На думку розвідки, Лукашенко поки не готовий воювати на боці Росії проти України й "водить Путіна за ніс". Під час зустрічі з главою Кремля білоруський диктатор заявив, що вступить у війну, тільки якщо чужа країна вчинить щодо Білорусі пряму агресію.

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