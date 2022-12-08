Щиро здивований загарбник відповів, що у росіян все "як у людей" - по 4 руки та ноги.

Полонений російський окупант здивував відповіддю на запитання, чи є росіяни людьми. Він переконує, що у них є все "як у людей", але у кількості кінцівок загубився.

Зокрема, під час спілкування з полоненим Олегом Ігішовим з Хабаровська український журналіст Володимир Золкін запитав: "Ви (росіяни - УНІАН) взагалі люди? Чи ви інший вид". Відповідь "вбила".

"Звісно, так є же чотири руки, чотири ноги", - сказав щиро здивований запитанням окупант.

Журналіст іронічно додав: "І хвіст".

Про що розповідають окупанти у полоні

Російські окупанти залюбки погоджуються на інтерв'ю та розповідають про реалії служби у "другій армії світу". Зокрема, один з полонених "вагнерівців" розповів, що в РФ створюють "спеціальні підрозділи", в які набирають людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією або тих, хто пережив насильство. Такий "загін" вже є в ПВК "Вагнера".

Інший російський солдат, якого українські військові, взяли в полон, публічно просив обміняти його на вкраденого окупантами з Херсонського зоопарку єнота.

Втім, інтерв'ю інколи стають фатальними для росіян. Зокрема, "вагнерівець" Євген Нужин наговорив настільки багато, що після повернення з полону найманці стратили його кувалдою.

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