Під час відступу з Херсона росіяни вкрали з місцевого зоопарку єнота. Наразі тварина в окупованому Криму.

Російський солдат, якого українські військові, взяли в полон, просить обміняти його на вкраденого окупантами з Херсонського зоопарку єнота, повідомив у соцмережах перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

"Я, Мокашов Олег Анатолійович, рядовий, 75-го року народження, з міста Новосибірська, прошу уряд Росії поміняти мене на херсонського єнота", - сказав на камеру росіянин.

Соболевський зауважив, що такий обмін є цілком рівноцінним у бойовому потенціалу. "Ми навіть у плюсі", - пожартував чиновник.

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Крадіжка херсонського єнота: історія ще одного злочину росіян

У листопаді під час відступу з Херсона російські окупанти вкрали з місцевого зоопарку єнота. Як з'ясувалось пізніше, не тільки єнота, а й інших звірів незаконно вивезли до окупованого Криму.

Українські зоозахисники уточнили, що крадіжка тварин не була власною ініціативою ворожих солдатів, а наказом російського командування.

У крадіжці тварин Херсонського зоопарку зізнався кримський бізнесмен. директор парку левів "Тайган" і зоопарку "Казка", Олег Зубков. Мовляв, він готовий повернути звірів, як тільки "влада Херсона" відновить місцевий зоопарк.

Екоцид в Україні

За даними зоозахисників, за дев’ять місяців війни російські агресори забруднили 182 880 квадратних метрів українського ґрунту. Росіяни окупували 8 українських заповідників та 12 національних природних парків. Внаслідок військових дій вражено 20% природоохоронних територій України.

На Чорнобильській АЕС окупанти завдали збитків щонайменше на 2,5 млрд гривень. Високим залишається рівень ядерної загрози на Запорізькій АЕС. Російські окупанти регулярно обстрілюють станцію, розміщують на її території важке озброєння та не допускають до ремонтних робіт українських спеціалістів та представників МАГАТЕ. Зона відчуження навколо ЗАЕС в результаті потенційного ядерного вибуху може складати до 30000 квадратних кілометрів.

1000 квадратних кілометрів поверхні Чорного моря забруднені нафтовими викидами від російської військової авіації та суден. Через забруднення води загинули щонайменше 50 тис. чорноморських дельфінів, причому – як на узбережжі Одещини, так і в акваторіях Болгарії, Румунії та Туреччини.

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