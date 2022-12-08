Росіяни продовжують вбивати загарбників, які відмовляються йти в наступ.

В тимчасово окупованому місті Ясинувата Донецької області, під час перевезення одного з підрозділів окупаційних військ на бойові позиції втекли близько 20 завербованих в'язнів зі зброєю.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні, окупанти кинулися шукати дезертирів. Щонайменше трьох вже знайшли та ліквідували за втечу.

"Заходи тривають. Як кажуть, бий своїх, щоб чужі боялись", - зазначає Генштаб.

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Тим часом окупанти планують мобілізувати українців на тимчасово окупованій території Запорізької області. Зокрема, в місті Мелітополь відзначено видачу повісток чоловікам призовного віку з вимогою прибути до військового комісаріату у найближчий час.

"Зеки" на службі в російській армії

Як повідомляв УНІАН, за інформацією ГУР Міноборони України, у липні в РФ з огляду на значні втрати на війні в Україні та брак охочих йти на війну почали рекрутувати новобранців серед засуджених.

Зокрема, це відбувається у Республіці Адигея, а також у місцях позбавлення волі в Ростові, Санкт-Петербурзі та Нижньому Новгороді. "Зекам" обіцяють повну амністію після підписання та виконання контракту.

При цьому стаття, за якою було засуджено конкретну людину – неважлива, навіть якщо це вбивство або інші тяжкі злочини.

Також до відома новобранців доводили, що після набору добровольців склад ПВК буде передислокований на територію Донбасу. Серед основних завдань – встановлення контролю над дорогами на напрямку Ізюм – Слов’янськ – Бахмут.

Як повідомляв Генштаб раніше, російські окупанти на Донеччині знищили своїх дезертирів, більшість із яких були "зеками". Із 21 дезертира 13 - це особи, завербовані з місць позбавлення волі.

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