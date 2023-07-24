Екзотична тварина цілий день тероризувала мирний сільський район в Нижній Австрії.

Кенгуру, що втік із ферми, влаштував невеликий переполох у сонній сільській провінції Нижньої Австрії минулої неділі. Як пише Today times, звір вперше був помічений близько 8 ранку, і знадобилося чимало часу, щоб його зловити.

"Вже о 08:00 перші автомобілісти забили на сполох через бродячого кенгуру. Екзотична тварина була помічена на трасі L 1254 на кордоні округу Відендорф і Ронталь. Поліція негайно виїхала і обшукала район, але безуспішно", – пише видання.

Потім повідомлення про бродячого кенгуру надійшло близько 17:30. Місцева жителька була сильно вражена, коли екзотична тварина раптово з'явилася в її саду в Безендюрнбаху. Однак домашній пес прогнав непроханого гостя, і той втік до найближчого лісу.

Відео дня

Було розпочато нові масштабні пошуки, і зрешттою тварину знайшли на сусідньому полі біля траси LB 35. Бійці добровільної пожежної команди Безендюрнбаха підтримали поліцейський патруль, щоб запобігти втечі тварини в ліс.

Ветеринар приспав кенгуру і після ветеринарної допомоги передав його цілим і неушкодженим власнику ферми кенгуру в районі Тулн.

Як раніше писав УНІАН, на околиці міста Форт-Лодердейл на півдні американського штату Флорида сталося справжнє вторгнення кроликів. У місті з'явилося вже близько 100 бездомних здичавілих тварин, і їхня кількість може стрімко зростати. Вважається, що це нащадки групи кроликів, яку безвідповідальний власник незаконно випустив на вулицю два роки тому.

А на південному сході Австралії в затоці Джервіс восьминіг зазіхнув на камеру GoPro і викрав її у дайвера. Довелося провести з молюском поєдинок, щоб повернути річ.

Вас також можуть зацікавити новини: