Волонтери збираються врятувати тварин і знайти їм власників.

На околиці міста Форт-Лодердейл на півдні американського штата Флорида, який потерппає від аномальної спеки, справжнє нашестя кроликів. Як пише The Guardian, в місті з’явилося вже близько 60-100 безпритульних здичавілих тварин, і їхня кількість може стрімко зростати. Вважається, що це нащадки групи кроликів, яку безвідповідальний власник незаканно випустив на вулицю два роки тому.

Десятки здичавілих кроликів зводять з розуму деяких мешканців району. Вони знищують зовнішню електропроводку, риють нори, залишають послід на тротуарах і під’їздах. Крім цього, по місту валяється їжа, якою кроликів намагаються підгодовувати місцеві мешканці.

Волонтери збирають гроші на те, аби врятувати тварин – відловити, стерилізувати, вакцинувати, дати притулок, знайти нових власників. Якщо цього не зроблять, кроликам загрожують автівки, коти, яструби, гнітюча спека і найняті урядом дезінфектори (у квітні міська комісія проголосувала за знищення кроликів і найняла компанію, яка погодилася це зробити за 8 тисяч доларів).

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В американському штаті Флорида раніше цього року сталася повінь, якої там там ніколи не бачили – в одному з міст лише за 12 годин випало понад півметра опадів.

Водночас там фіксують безпрецедентну спеку. Температура моря навколо узбережжя досягла найвищого рівня за всю історію. Через це під загрозою опинилися коралові рифи.Вчені побоюються, що ситуація може поступово погіршуватися у серпні та вересні.

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