Пляж Лакі Бей в Австралії відомий тим, що вздовж його берегової лінії вільно розгулюють кенгуру.

Пляж Лакі Бей (Lucky Bay), розташований на території Національного парку Кейп-Ле-Гранд (Cape Le Grand National Park) біля містечка Есперанс на заході Австралії, визнали найкрасивішим у світі.

Як відзначають укладачі рейтингу, в рамках якого американський бренд сонцезахисних засобів Banana Boat опитав 750 інфлюенсерів, журналістів і експертів з подорожей, австралійський пляж опинився в топі завдяки незайманій природі та відмінним умовам для купання (по обом показникам пляж набрав 9 балів з 10), а також 303 сонячним дням на рік і середньорічній темпертурі 17,5 градусів за Цельсієм.

Крім того, пляж Лакі Бей відомий тим, що вздовж його берегової лінії вільно розгулюють кенгуру.

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"Кенгуру на пляжі... Нам дійсно потрібно сказати щось ще про те, чому цей приголомшливий, унікальний пляж знаходиться на вершині списку? Хай буде так, тому що доброзичливі кенгуру – не єдине, що робить його найкращим у світі. У Лакі Бей одні з найбільш незайманих білосніжних пісків і неймовірна бірюзова вода... Протяжність понад 5 км гарантує, що ви знайдете менш людне місце, щоб просто насолодитися всією природною красою. Чи приїжджаєте ви просто подивитися на кенгуру або щоб розслабитися, попірнати, покататися на каное, каяку, прогулятися по зарослих стежках і доріжках, цей пляж абсолютно найкращий в світі", – відзначили автори дослідження.

Топ-10 найкрасивіших пляжів світу

1. Лакі Бей, Австралія.

2. Сурс Д'аржан, Сейшельські острови.

3. Ель-Нідо (Hidden Beach), Філіппіни.

4. Пляж Вайтхейвен, Австралія.

5. Острів Ван-Фут, Острови Кука.

6. Затока Транк, Віргінські острови США.

7. Пляж Хонопу, Гаваї.

8. Пляж Рейнісф'яра, Ісландія.

9. Пляж Навагіо, Греція.

10. Пляж Баландра, Мексика.

З повним списком 50-ти найкрасивіших пляжів світу ви можете ознайомитися за посиланням.

Як повідомляв УНІАН, раніше найбільша в світі платформа для мандрівників TripAdvisor назвала найпопулярніші пляжі світу в 2023 році. Вже не перший рік поспіль очолив рейтинг пляж Байя-ду-Санчо на вулканічному острові Фернанду-де-Норонья біля узбережжя Бразилії.

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