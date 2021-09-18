Рентгенівські знімки показали, що всередині хлопця був справжній гордіїв вузол.

Британському підлітку довелося перенести екстрену операцію після того, як він вирішив виміряти довжину свого статевого органа за допомогою USB-кабеля.

Випадок описано в медичному журналі Urology Case Reports, пише New York Post.

Зазначається, що 15-річного хлопця охопила "сексуальну цікавість", і він вставив USB-провід у свою уретру. Експеримент, однак, обернувся неприємними наслідками, адже кабель застряг. Підліток намагався витягнути його самостійно, проте шнур занадто заплутався.

До лікарів хлопця привезла сім'я, коли з уретри почала йти кров. У лікарні Університетського коледжу Лондона підліток попросив поговорити з доктором без матері та зізнався медику у своєму експерименті.

Читайте такожСиній у всіх сенсах: мінські даішники зловили п'яного "аватара" (фото)Рентгенівські знімки показали, що всередині хлопця був справжній гордіїв вузол з USB-кабеля. Щоб витягнути шнур, хірургам довелося зробити надріз між геніталіями та анусом підлітка. Наступного дня потерпілого вже виписали з лікарні, проте надалі йому ще знадобиться спостереження.

Введення предметів в інтимні області може призвести до безлічі ускладнень: від інфекцій сечовивідних шляхів до серйозних травм. Невідомо, чому хлопець обрав саме такий спосіб вимірювання, проте наголошується, що "пацієнт був здоровим підлітком в хорошій формі без будь-яких психічних розладів в історії хвороби".

Раніше в Індії чоловік облив клеєм статевий орган перед сексом і помер. А житель США відрізав і викинув свій статевий орган у вікно під час переслідування поліцією.

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Автор: Катерина Комолова