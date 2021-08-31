Зробити це йому наказали голоси, що доносилися з радіо.

Житель США під час переслідування поліцією відрізав і викинув у вікно машини свій статевий орган.

Honda Accord 39-річного Тайсона Гілберта з Куквілла, штат Теннессі, патрульні помітили на шосе неподалік від міста Дауеллтаун, пише Newsweek. Побачивши, що офіцери посигналили фарами, Гілберт натиснув на газ, і тоді поліція почала погоню.

Зрештою правоохоронці переслідували чоловіка у двох округах. В якийсь момент, коли Гілберт зупинився і відкрив двері, поліцейські побачили, що він голий і весь у крові. Потім він закрив двері та знову поїхав.

"Гонщика" змогли затримати, лише кілька разів перегороджуючи дорогу спеціальними шипами. При цьому він намагався тікати навіть зі спущеними передніми колесами.

Читайте такожЧоловік облив клеєм статевий орган перед сексом і померПісля остаточної зупинки патрульні викликали медиків, і чоловіка госпіталізували. З'ясувалося, що він відрізав собі статевий орган і викинув його з вікна машини дорогою.

Як повідомили в поліції, Гілберт розповів, що зробити це йому наказали голоси, які доносилися з радіо. За словами голосів, відрізати статевий орган було необхідно для порятунку світу.

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Автор: Катерина Комолова