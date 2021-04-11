Рятувальники закликали громадян бути обережними та не експериментувати зі своїм тілом за допомогою сторонніх предметів.

У Києві чоловік насунув на свій статевий орган гайку, однак зняти її самостійно не зміг.

Про це повідомляє Київська служба порятунку (КАРС) на сторінці в Facebook.

Зазначається, що чоловіка доставили до Київської міської клінічної лікарні №3, однак медики також не могли впоратися з проблемою. Тож їм довелося покликати на допомогу рятувальників.

"Порятунок цієї частини тіла вимагає спеціального обладнання, обережності та ювелірної точності. Все пройшло вдало. Рятувальники та медики залишилися задоволеними виконаною роботою, а постраждалий не отримав ані подряпини", - розповіли в КАРС.

Рятувальники також закликали громадян бути обережними та не експериментувати зі своїм тілом за допомогою сторонніх предметів.

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Автор: Олександр Топчій