У Києві чоловік насунув на свій статевий орган гайку, однак зняти її самостійно не зміг.
Про це повідомляє Київська служба порятунку (КАРС) на сторінці в Facebook.
Зазначається, що чоловіка доставили до Київської міської клінічної лікарні №3, однак медики також не могли впоратися з проблемою. Тож їм довелося покликати на допомогу рятувальників.
"Порятунок цієї частини тіла вимагає спеціального обладнання, обережності та ювелірної точності. Все пройшло вдало. Рятувальники та медики залишилися задоволеними виконаною роботою, а постраждалий не отримав ані подряпини", - розповіли в КАРС.
Рятувальники також закликали громадян бути обережними та не експериментувати зі своїм тілом за допомогою сторонніх предметів.
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