У мережі жартують, що екс-президенту стало нудно і він вирішив "подрімати".

Парад до Дня Незалежності України, який 24 серпня пройшов у Києві, не обійшовся без курйозів. Колишнього президента України Петра Порошенка запідозрили в тому, що він нібито "заснув" прямо під час свята.

Про це повідомило видання Telegraf.

Так, ЗМІ стверджують, що Порошенко влаштував "сієсту" і вирішив поспати прямо під час параду. На святі він сидів поруч з Ющенком, Кучмою і своєю дружиною. Раптово він закрив очі, а журналісти "зловили" його в цей момент.

Сам Петро Порошенко поки не коментував інформацію про те, що він нібито "заснув" на параді. Однак фото, на якому політик зображений із закритими очима, вже стає "вірусним" і активно поширюється в мережі.

Читайте такожПорошенка облили зеленкою після Маршу захисників у Києві (відео)Коментатори жартують, що Порошенко вирішив "подрімати", бо йому нібито було нудно. За даними ЗМІ, політик просидів із закритими очима майже хвилину, після чого продовжив дивитися на колони військових.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на параді Зеленський потролив у своїй промові Януковича і забув згадати Про Порошенка.

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Автор: Іван Бойко