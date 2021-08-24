У своїй промові він також забув згадати й про Порошенка.

Президент Володимир Зеленський демонстративно не став згадувати Віктора Януковича серед тих, хто очолював Україну.

Про це йшлося під час виступу Зеленського в центрі Києва, присвяченого 30-й річниці Дня незалежності України.

Водночас у своїй промові він також забув згадати й про Порошенка, який був присутній на святі.

"Рівненщина подарувала нам першого президента України. Чернігівщина – другого. Сумщина – третього. Донеччина подарувала нам… Леоніда Бикова і Сергія Бубку. Луганщина – Володимира Даля, Кіровоградщина подарувала Карпенка-Карого і Кропивницького, а з ним і театр. Житомирщина – Лесю Українку та поезію. Полтавщина Миколу Лисенка та оперу. Тернопільщина – Соломію Крушельницьку і божественний голос. Вінниччина – Василя Стуса і незламність духу", – сказав він.

Цього ж дня Зеленський підписав указ про відзначення 28 липня Дня української державності.

Сьогодні Україна святкує 30-ту річницю Незалежності. У зв'язку річницею Незалежності по всій країні відбудуться урочисті заходи.

У Києві відбудеться парад військ, під час якого проведуть артилерійський салют з острова Труханів. В цей час в Одесі відбудеться урочисте проходження бойових кораблів і проліт авіації, показ військової техніки.

Через святкові заходи у столиці в ніч з 24 на 25 серпня на дві години буде продовжено роботу столичного метрополітену та низки маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування.

Автор: Яна Ставська