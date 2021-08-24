Це державне свято на честь ухвалення у 1991 році Акта проголошення незалежності України.

Сьогодні в Україні відзначається 30-та річниця незалежності.

Це державне свято на честь ухвалення у 1991 році Акта проголошення незалежності України.

У зв’язку річницею незалежності по всій країні відбудуться урочисті заходи.

Так, у Києві відбудеться парад військ, під час якого проведуть артилерійський салют з острова Труханів. В цей час в Одесі відбудеться урочисте проходження бойових кораблів і проліт авіації, показ військової техніки.

У столиці о 17:00 на площі Конституції розпочнеться концерт італійського оперного співака Андреа Бочеллі.

Увечері на НСК "Олімпійський" проходитиме святкове шоу "Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни". У заході візьмуть участь естрадні зірки, артисти опери та балету, а також симфонічний оркестр.

Через святкові заходи у столиці в ніч з 24 на 25 серпня на дві години буде продовжено роботу столичного метрополітену та низки маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування.

Автор: Світлана Закелова