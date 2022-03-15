Різноманіття варіантів з'явилося через різну транслітерації з російської та білоруської мов.

Міністерство фінансів США уточнило написання імені, прізвища та по батькові Олександра Лукашенко 38 разів. З чим це пов'язано - невідомо.

Про це йдеться в прес-релізі на сайті відомство.

Відомство уточнило написання прізвища, імені та по батькові Олександра Лукашенка. В результаті в списку санкцій вказані 38 варіантів їх написання.

Кількість варіантів пов'язано з транслітерацією імені, прізвища та по батькові З російської та білоруської мов.

Як раніше повідомляв УНІАН, 2 грудня Мінфін США схвалив черговий пакет санкцій проти Білорусі, зокрема, проти сина Лукашенка-Дмитра Лукашенка та низки білоруських компаній.

Також проти Білорусі ввела нові санкції і Великобританія. У список потрапили пропагандист Григорій Азаренок і спецкорреспондент "СБ. Беларусь сегодня" Людмила гладка, яка на камеру "опитувала" протестувальників, затриманих силовиками.

Білорусь у відповідь на санкції ЄС, США, Великобританії та інших країн вирішила обмежити імпорт товарів та в'їзд іноземців.

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