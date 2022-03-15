Міністерство фінансів США уточнило написання імені, прізвища та по батькові Олександра Лукашенко 38 разів. З чим це пов'язано - невідомо.
Про це йдеться в прес-релізі на сайті відомство.
Відомство уточнило написання прізвища, імені та по батькові Олександра Лукашенка. В результаті в списку санкцій вказані 38 варіантів їх написання.
Кількість варіантів пов'язано з транслітерацією імені, прізвища та по батькові З російської та білоруської мов.
Як раніше повідомляв УНІАН, 2 грудня Мінфін США схвалив черговий пакет санкцій проти Білорусі, зокрема, проти сина Лукашенка-Дмитра Лукашенка та низки білоруських компаній.
Також проти Білорусі ввела нові санкції і Великобританія. У список потрапили пропагандист Григорій Азаренок і спецкорреспондент "СБ. Беларусь сегодня" Людмила гладка, яка на камеру "опитувала" протестувальників, затриманих силовиками.
Білорусь у відповідь на санкції ЄС, США, Великобританії та інших країн вирішила обмежити імпорт товарів та в'їзд іноземців.