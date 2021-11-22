Політик знову заявив, що нібито польська влада винна в міграційній кризі.

Олександр Лукашенко, який спровокував кризу з нелегалами, відреагував на погрози Польщі повністю закрити кордон. Він знову звинуватив Варшаву в спробах розв'язати свої проблеми шляхом тиску на Мінськ.

Відео з відповідною заявою опублікував Telegram-канал "Пул Першого".

За його словами, якщо польська влада закриє кордон, то "спілкуватися з Росією, Китаєм і Сходом" будуть через Донбас.

"Звучать постійно погрози з боку цих диких політиків і керівників Польщі. Кордон закриємо, залізничний перехід і так далі. Я в цьому плані тільки можу сказати - закриють, будь ласка. Якщо зручніше - закривайте. Але треба спочатку подумати, як вони будуть спілкуватися з Росією, Китаєм, зі сходом. Поїдуть через Донбас. А там хлопці різкі. Вони їх швидко поставлять. Це я так образно кажу - через Донбас. Їх там ніхто не чекає, там кордон у Росії з Україною закритий", - заявив Лукашенко.

Читайте такожЗростає присутність російських військ навколо України та Білорусі-прем'єр ПольщіПри цьому він вважає, що польська влада просто намагаються налякати та "грають на загострення".

"Вони намагаються нас тут лякати. Але справа навіть не в цьому. Вони грають на загострення. Вони намагалися свої проблеми зовнішні та внутрішні вирішити шляхом тиску на Білорусь", - вважає політик.

Міграційна криза на кордоні з Білоруссю

Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав міграційну кризу на кордоні з Білоруссю найбільшою спробою дестабілізувати Європу за останні 30 років.

З кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі.

В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.

Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що міграційна криза на кордоні з Білоруссю може стати прелюдією до "чогось гіршого".

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Автор: Анастасія Горбачова