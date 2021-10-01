Гучний гавкіт Арахіса раптово пролунав під час прес-конференції Кіріакоса Міцотакіса та Едуарда Хегера.

Собака прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса "відзначився" на зустрічі глави уряду з його словацьким колегою Едуардом Хегером.

Про це повідомляє Associated Press.

Зустріч двох лідерів, яка проходила в афінській резиденції Міцотакіса, порушив гучний гавкіт Піната (кличку пса можна перевести як Арахіс).

Собака розгавкався якраз тоді, коли його господар говорив про підтримку євроінтеграційних устремлінь балканських країн.

Читайте такожПопулярніше Лувру та Статуї Свободи: "милий пес на балконі" в Польщі ставши однією з кращих пам'яток світуМіцотакісу довелося пояснюватися - мовляв, він зовсім недавно забрав вихованця з притулку для тварин. І дійсно "першим псом" Греції Арахіс став у квітні, але вже встиг познайомитися з деякими світовими лідерами.

"Він вперше втручається в прес-конференції. Зазвичай він просто зустрічає гостей біля дверей і поводиться ввічливіше", - додав глава грецького уряду.

Прем'єр Словаччини відреагував на те, що трапилося, з посмішкою.

Як вже повідомляв УНІАН, раніше цього року стало відомо про смерть домашнього улюбленця президента США Джо Байдена - 13-річної німецької вівчарки на ім'я Чемп. У них залишилася інша собака і кіт.

Автор: Станіслав Кожемякін