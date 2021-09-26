Запнувшись на початку кілька разів, він взяв паузу, щоб надіти окуляри, але вони йому не допомогли.

Мер міста Кодима в Одеській області зганьбився, вітаючи мешканців зДнем міста.

Відео інциденту опублікувала Думська.

Сергій Лупашко під час привітання з 267-річчям міста не міг зв'язати два слова. І це при тому, що він читав з листочка.

Запнувшись на початку кілька разів, він взяв паузу, щоб надіти окуляри. Пояснив, що він нібито не бачить тексту. Але оптичний прилад йому не допоміг, і він продовжив зачитувати привітання ламаною українською.

Схожий інцидент стався у липні в Одесі. Там чиновник Борис Панов забув українську мову і "завис" під час виступу.

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Іспит з української мови для чиновників

16 липня в Україні розпочався новий етап втілення норм закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який забезпечить збільшення присутності державної мови в публічному просторі та зміцнення її статусу як державної.

19 липня в Україні чиновники почали складати перші іспити на рівень володіння українською мовою. Реєстрація на іспит розпочалася 16 липня.

Іспит на визначення рівня володіння державною мовою для осіб, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків, складається з чотирьох частин: "Культура мови" (24 тестові задання), "Читання" (20 тестових завдань), "Письмо" (1 завдання відкритого типу), "Говоріння" (2 завдання відкритого типу).

Раніше уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь зазначав, що у 2021 році іспит на знання української мови стане обов’язковим для всіх претендентів на посаду в органах державної влади чи місцевого самоврядування, включно з майбутніми народними депутатами.

Законодавча норма про іспит з державної мови набула чинності 16 липня 2021 року.

Іспити організовані, зокрема, у Києві, Івано-Франківську, Чернігові, Полтаві, Вінниці, Житомирі, Черкасах, Луцьку, Чернівцях, Миколаєві, Рубіжному.

Автор: Денис Прядко