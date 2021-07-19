Сьогодні вітчизняних держслужбовців почали перевіряти на знання державної мови.

Іспит з української мови, який сьогодні вперше почали складати вітчизняні державні службовці, ознаменувався технічним збоєм у системі іспитування.

Про це повідомляє на своєму сайті Національна комісія зі стандартів державної мови.

Відзначається, що причини збою наразі встановлюються.

"Усі претенденти, які в цей час перебували в системі, отримають додатковий час для завершення складання іспиту. Звертаємо увагу, що це не вплине на розклад наступних іспитових сесій", - заявили у Нацкомісії.

Іспит на знання української мови для чиновників

Раніше уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь зазначав, що у 2021 році іспит на знання української мови стане обов’язковим для всіх претендентів на посаду в органах державної влади чи місцевого самоврядування, включно з майбутніми народними депутатами.

Законодавча норма про іспит з державної мови набула чинності 16 липня 2021 року.

Іспити організовані, зокрема, у Києві, Івано-Франківську, Чернігові, Полтаві, Вінниці, Житомирі, Черкасах, Луцьку, Чернівцях, Миколаєві, Рубіжному.

Іспит на визначення рівня володіння державною мовою для осіб, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків, складається з чотирьох частин: "Культура мова" (24 тестові задання), "Читання" (20 тестових завдань), "Письмо" (1 завдання відкритого типу), "Говоріння" (2 завдання відкритого типу).

16 липня в Україні розпочався новий етап втілення норм закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який забезпечить збільшення присутності державної мови в публічному просторі та зміцнення її статусу як державної.

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Автор: Юрій Годован