У записці було не менше 9 правил, яких лідер США повинен дотримуватися під час робочої зустрічі.

Американський президент Джо Байден під час зустрічі з керівниками вітроенергетики тримав у руках шпаргалку дивного змісту.

На аркуш паперу в руках глави Сполучених Штатів звернув увагу таблоїд The New York Post.

У переданій співробітниками Білого дому записці Байдену давали вказівки, скільки хвилин виступати, з ким розмовляти й навіть куди сідати.

Політик відкрито виставив адресовані йому напуття перед фотокамерами. У записці було не менше 9 правил, яких лідер США повинен дотримуватися під час робочої зустрічі.

Журналісти відзначають, що Байден часто користується шпаргалками, що раніше викликало "деяку незручність".

Білий дім дуже турбується тим, як і що Байден говорить, щоб потім від Адміністрації не вимагали ні уточнень, ні спростувань.

Як писав УНІАН, президент США Джо Байден знову опинився в центрі уваги користувачів мережі. Цього разу приводом для обговорення стало відео, на якому 78-річний політик задрімав на кліматичному саміті в Глазго.

Також Байден в інтерв'ю телеканалу NBC переплутав і назвав Афганістан спочатку Україною, а потім Іраком, коли пояснював, чому американські війська покинули країну через 20 років.

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