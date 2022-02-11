Президент зробив обмовку, коли пояснював, чому американські війська покинули Афганістан через 20 років.

Президент США Джо Байден в інтерв'ю телеканалу NBC переплутав і назвав Афганістан спочатку Україною, а потім Іраком, коли пояснював, чому американські війська покинули країну через 20 років.

"У нас не було ні найменшої можливості об'єднати Україну... тобто, вибачте, Ірак... Афганістан! Цього домогтися було неможливо", - сказав Байден.

Зазначимо, це вже не перша обмовка президента США. Раніше він у своїй промові про Росію зробив кілька помилок, в тому числі і в прізвищі свого російського колеги Володимира Путіна. Так, американський лідер переплутав ескалацію і вакцинацію.

"Я також ясно дав зрозуміти президенту Клутіну...",- сказав Байден.

Після цього він відразу виправив допущену помилку: "Путіну, що США непохитні в підтримці своїх союзників і партнерів в Європі".

Ще раніше Байден обмовився під час виступу перед камерами. Він назвав віце-президента Камалу Харріс президентом. Виступ Байдена в адміністрації був присвячений темпам вакцинації в США.

А в березні 2021 року Байдена підвела пам'ять, коли він виступав з промовою, присвяченою жінкам-військовослужбовцям в лавах американської армії. Зокрема, 79-річний американський лідер забув ім'я міністра оборони Ллойда Остіна і назву очолюваного ним відомства - Пентагону.

США в Афганістані: що відомо

Нагадаємо, американські війська відправили до Афганістану у відповідь на теракти в США 11 вересня 2001 року.

У квітні 2021 року Байден оголосив про рішення вивести всі американські частини до 20-річчя цієї події. Військові США покинули країну 30 Серпня. Слідом за США про виведення військ оголосили в НАТО. На тлі відступу зарубіжних сил Афганістан за лічені місяці захопив "Талібан".

У вересні 2021 року президент США заявив, що американські військові марно залишалися в Афганістані і намагалися об'єднати країну після того, як покінчили з присутністю "Аль-Каїди".

"Чи може "Аль-Каїда" повернутися? Так. Але знаєте - вона вже повернулася в інші місця. Так в чому ж тоді полягає стратегія? Ми що, будемо вторгатися в усі місця, де є "Аль-Каїда", і залишати там свої війська?" - сказав тоді він.

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