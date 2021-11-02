Байден став справжньою зіркою мережі після першого дня кліматичного саміту.

Президент США Джо Байден знову опинився в центрі уваги користувачів мережі. Цього разу приводом для обговорення стало відео, на якому 78-річний політик задрімав на кліматичному саміті в Глазго.

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Джо Байден провів у напівдрімоті близько 40 секунд, але йому завадив помічник, який підійшов з якимось запитанням.

Нагадаємо, 31 жовтня в шотландському місті Глазго стартувала Глобальна кліматична конференція COP26. У сесіях конференції візьмуть участь близько 120 світових лідерів, серед них - і Володимир Зеленський.

Раніше повідомлялося, що колишній президент США Білл Клінтон заснув під час інавгурації нового глави Білого дому Джо Байдена. Видання The New York Post писало, що під час урочистої промови Байдена 42-й президент США "безумовно спав". При цьому поруч з ним була його дружина Хілларі Клінтон, а також Джордж Буш-молодший.

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Автор: Ольга Робейко