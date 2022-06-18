Байден впав після того, як повністю зупинився і встав опорною ногою на землю.

Американський глава Джо Байден впав з велосипеда під час поїздки біля свого будинку в Рехобот-Біч в штаті Делавер.

Після падіння Байден відповів схвильованим репортерам, що він в порядку, передає Daily Mail.

У п'ятницю Байдени відзначили 45-ту річницю весілля і проводять червневі вихідні на пляжі.

На відзнятому ЗМІ відео видно, що Байден впав після того, як повністю зупинився і встав опорною ногою на землю.

Друга нога заплуталася у кріпленні педалі, він не зміг її вивільнити й тому втратив рівновагу.

Як писав УНІАН, президент США Джо Байден знову опинився в центрі уваги користувачів мережі. Цього разу приводом для обговорення стало відео, на якому 78-річний політик задрімав на кліматичному саміті в Глазго.

Також Байден в інтерв'ю телеканалу NBC переплутав і назвав Афганістан спочатку Україною, а потім Іраком, коли пояснював, чому американські війська покинули країну через 20 років.

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