Він заявив, що жінка зробила мамопластику коштом сімейного бюджету, тому вимагає половину суми.

У Києві колишнє подружжя через суд ділить між собою жіночі груди. Чоловік вимагає повернути половину грошей, витрачених на цю операцію.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстру судових рішень.

Як зазначається у матеріалах справи, чоловік після розлучення вимагає, аби йому повернули половину грошей, витрачених на збільшення грудей екс-дружини. Ціна мамопластики склала 6 тисяч євро або 172 200 гривень. Ці гроші взяли із сімейного бюджету.

Відео дня

Тепер же чоловік у суді вимагає, щоб йому повернули половину вартості - 3 тисячі євро або 93 974 гривні. Солом'янський райсуду Києва визнав таку вимогу чоловіка правомірною.

Схожі курйози

Раніше у Челябінську подружня пара не може розділити борг за операцію по збільшенню грудей. Так, у подружжя йде розділ майна, в тому числі боргових зобов'язань перед банками. Свого часу вони взяли споживчий кредит у банку на операцію зі збільшення грудей і супутні процедури.

Згодом мешканка США заявила про дивний побічний ефект після щеплення від COVID-19 препаратом Pfizer. У дівчини після вакцинації нібито стали рости груди.

Вас також можуть зацікавити новини: