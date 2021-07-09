Дівчина дуже зраділа такому побічному ефекту.

Цікавий побічний ефект виявила мешканка США після щеплення від COVID-19 препаратом Pfizer. У дівчини після вакцинації нібито стали рости груди.

Про це блогерка Ель Маршалл повідомила у відео у своєму TikTok-акаунті.

За її словами, вона вакцинувалася від коронавірусу препаратом Pfizer, після чого у неї збільшилася груди на два розміри.

"Все життя у мене був перший розмір, а Pfizer збільшив його до третього", - повідомила дівчина.

Короткий ролик набрав 1,6 мільйона переглядів. При цьому деякі підписниці повідомили про такий же побічний ефект.

Смерть після щеплення вакциною Pfizer

У Вінницькій області 47-річний українець помер через чотири години після того, як зробив щеплення вакциною Pfizer. Це сталося в п'ятницю, 2 липня.

Голова Комісії біобезпеки при РНБО Сергій Комісаренко не вважає, що смерть щепленого вакциною Pfizer українця пов'язана з американським препаратом.

Пізніше була названа попередня причина смерті 47-річного жителя Вінниці.

У компанії Pfizer заявили, що смерть 47-річного жителя Вінниці не пов'язана з вакцинацією від коронавірусу їх препаратом.

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Автор: Анастасія Горбачова