Цікавий побічний ефект виявила мешканка США після щеплення від COVID-19 препаратом Pfizer. У дівчини після вакцинації нібито стали рости груди.
Про це блогерка Ель Маршалл повідомила у відео у своєму TikTok-акаунті.
За її словами, вона вакцинувалася від коронавірусу препаратом Pfizer, після чого у неї збільшилася груди на два розміри.
"Все життя у мене був перший розмір, а Pfizer збільшив його до третього", - повідомила дівчина.
Короткий ролик набрав 1,6 мільйона переглядів. При цьому деякі підписниці повідомили про такий же побічний ефект.
Смерть після щеплення вакциною Pfizer
У Вінницькій області 47-річний українець помер через чотири години після того, як зробив щеплення вакциною Pfizer. Це сталося в п'ятницю, 2 липня.
Голова Комісії біобезпеки при РНБО Сергій Комісаренко не вважає, що смерть щепленого вакциною Pfizer українця пов'язана з американським препаратом.
Пізніше була названа попередня причина смерті 47-річного жителя Вінниці.
У компанії Pfizer заявили, що смерть 47-річного жителя Вінниці не пов'язана з вакцинацією від коронавірусу їх препаратом.
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