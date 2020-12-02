Біль у грудях може бути симптомом серйозного захворювання.

Жіночі груди - дуже чутливий до гормональних коливань орган. Здоров'я грудей дуже важливо для будь-якої жінки, тому будь-які проблеми з молочними залозами повинні бути приводом для звернення до лікаря. Різкі, гострі або тягнучі болі в грудях можуть нагадувати печіння або багато найдрібніших уколів.

Причини болю в грудях

1. Гормональний дисбаланс організму.

Гормональні сплески - одна з найпоширеніших причин болю в молочних залозах. Дисбаланс може виникнути з багатьох причин: стрес, недосипання, хронічна втома. Такий біль, як правило, проходить сам по собі після нормалізації гормонального фону.

2. Прийом гормональних і протизаплідних таблеток.

Подібні препарати сильно змінюють гормональний фон організму, що може призводити до напруги і хворобливість в грудях. Якщо прийом таблеток супроводжується подібними симптомами - відразу ж звертайтеся до лікаря. Але не припиняйте і не збільшуйте дозу препарату самостійно.

3. Біль в різні періоди менструального циклу

Біль в молочних залозах може виникати в різні періоди менструального циклу. Біль у грудях перед місячними і під час місячних часто поєднується з огрубінням і підвищеною чутливістю. Лікарі вважають такі болі нормою, однак якщо вони супроводжуються виділеннями з сосків, або такий біль виник вперше в житті - це привід звернутися до мамолога. Біль в грудях після місячних може свідчити про гормональний дисбаланс. Якщо груди опухли і болять, але місячні не наступали - це може бути ознакою вагітності (організм готується до грудного годування).

Біль у грудях при менопаузі

Біль в грудях у жінок старше 50 років може бути ознакою менопаузи - гормональної перебудови всього організму, яка часто супроводжується хворобливістю молочних залоз.

Захворювання молочних залоз

Якщо несподівано почала боліти груди, а вагітність, менопауза і травма грудей виключені, швидше за все це ознака одного з захворювань, що вимагає звернення до лікаря.

Мастопатія - розростання залозистої тканини. Супроводжується ущільненнями в області грудей і лікується медикаментозним або хірургічним шляхом.

Читайте такожБолять очі: можливі причини, лікування та профілактикаКіста - новоутворення з рідиною всередині них. Вимагають уважного вивчення мамологом, онкологом, гінекологом або хірургом для визначення ризиків розриву і призначення лікування.

Доброякісна пухлина - розростання тканин, в результаті якого виникають тягнучі болі. Вимагає хірургічного лікування.

Мастит - запалення, пов'язане з гормональними порушеннями і грудним вигодовування.

Рак грудей - злоякісна пухлина, що вимагає негайного звернення до лікаря. Супроводжується набряком хворих грудей, зміною шкіри, зміною форми і кольору соска, ущільненнями в молочних залозах, появою сукровичного, гнійного або кров'янистого виділень з сосків.

Як провести самостійний огляд грудей

Всім дівчатам раз у два тижні потрібно проводити домашній огляд грудей, щоб перевірити їх стан.

Встаньте прямо, руки опустіть уздовж тулуба. Уважно огляньте в дзеркалі молочні залози, звертаючи увагу на зміну обсягу і форми грудей, а також зміну кольору шкіри, соска і ореолу.

Підніміть руки за голову. Досліджуйте молочні залози в цьому положенні: форму, наявність опуклостей і "лимонної кірки".

Стисніть сосок двома пальцями. Переконайтеся у відсутності хворобливих відчуттів і виділень.

Двома-трьома пальцями повільно обмацайте всю молочну залозу. Повторіть це в положенні лежачи.

Обмацайте пахвову западину і спробуйте знайти пахвові лімфатичні вузли. Якщо вони стали промацуватися недавно - розкажіть про це гінекологу.

Коли варто звернутися до лікаря

При появі будь-яких опуклостей або западин.

При деформації, хворобливих відчуттях, виділеннях з соска.

Почервоніння, набряк, "лимонна скоринка" шкіри залоз.

Наявність вузлових ущільнень, хворобливих ділянок.

Збільшення, ущільнення або болючість пахвових і лімфовузлів.

Лікар може призначити УЗД, мамографію або біопсію, зробити аналіз крові і сечі. Дуже важливо визначити захворювання молочної залози на ранній стадії - тоді майже будь-яке з них можна вилікувати.

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Автор: Катерина Пулатова