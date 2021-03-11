При розлученні чоловік запропонував дружині повернути йому частину грошей, виплачених банку.

У Челябінську подружня пара не може розділити борг за операцію по збільшенню грудей.

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Так, у подружжя йде розділ майна, в тому числі боргових зобов'язань перед банками.

Свого часу вони взяли споживчий кредит у банку на операцію зі збільшення грудей і супутні процедури.

При розлученні чоловік запропонував дружині повернути йому частину грошей, виплачених банку. Але та заявила, що операція по збільшенню грудей була його бажанням, а вона ризикувала здоров'ям заради того, щоб його порадувати.

На її думку, зобов'язання з оплати кредиту повинні бути визнані особистим боргом чоловіка, і не ділитися між подружжям. Справу розглядають у суді.

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Автор: Людмила Жерновська