Російський пілот, ймовірно, сплутав український дрон з американським і побоявся стріляти.

Інцидент над Чорним морем, в ході якого російський винищувач Су-27 зіткнувся з американським дроном-розвідником MQ-9 Reaper, виявився не єдиним у своєму роді. У мережі з'явилося відео аналогічної атаки без застосування зброї, коли ціллю винищувача став український Bayraktar TB-2.

Відео опублікувала в Twitter моніторингова група Ukraine Weapons Tracker.

"Всі чули про недавній інцидент з MQ-9, але ми отримали недавнє відео, на якому видно, як російський винищувач безуспішно намагається збити набагато більш легкий Байрактар ТБ–2 над Чорним морем біля узбережжя Криму, використовуючи реактивний струмінь подібним чином", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

На крилах безпілотника чітко видно розпізнавальні знаки Повітряних сил ЗСУ, тому не цілком зрозуміло, чому російський винищувач не застосовує зброю. Можна припустити, що в цьому інциденті російський пілот помилково ідентифікував ціль, як американський безпілотний апарат і побоявся відкривати вогонь, щоб не створити воєнний інцидент з США.

Інцидент з американським БПЛА Reaper над Чорним морем

На початку цього тижня російський винищувач Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper, який виконував розвідувальний політ над Чорним морем недалеко від Криму. В результаті пошкоджений безпілотник був затоплений в море. Американська влада звинуватила російського пілота в небезпечних і безрозсудних діях, які призвели до зіткнення.

Пізніше американські військові опублікували відео цього інциденту, на якому видно, як все відбувалося. Російський пілот спеціально намагався скинути паливо на американський апарат, щоб пошкодити його, не застосовуючи зброю і тим самим не даючи формальних підстав для звинувачень у воєнному нападі.

Російська влада заявила про плани підняти затонулий американський безпілотник і навіть пригнала на місце аварії спеціальні кораблі. Однак через велику глибину і погану погоду всі роботи з підйому апарату довелося скасувати.

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