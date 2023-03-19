Над Чорним морем російський винищувач зіткнувся з американським безпілотником.

Окупанти згортають пошукову операцію в Чорному морі після інциденту з американським БПЛА та російським літаком. Про це керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила в ефірі інформаційного телемарафону.

"Спостерігається згортання пошукової операції, де відбувся повітряний інцидент і вони там дещо вишукували. Погода і глибини не сприяють продовженню цих робіт", - пояснила вона.

За словами Гуменюк, корабельне угруповання ворога продовжує маневрувати в Чорному морі. Вони продовжують триматися в безпековому для себе районі, вираховуючи понад 100 морських миль, щоб не бути ураженими українською зброєю.

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Інцидент з MQ-9 Reaper у Чорному морі - що відомо

14 березня американські військові повідомили, що над Чорним морем російський винищувач зіткнувся з американським безпілотником, у результаті чого Військово-повітряні сили США були змушені збити свій безпілотний літальний апарат.

За їх інформацією, безпілотник MQ-9 Reaper проводив "звичайну операцію" в міжнародному повітряному просторі. Згідно із заявою європейського командування армії США, у вівторок о 7:03 за середньоєвропейським часом два російські літаки Су-27 здійснили "небезпечне та непрофесійне" перехоплення дрона.

Один із російських літаків, як йдеться у заяві, вдарив по гвинту MQ-9, внаслідок чого американським силам довелося затопити власний дрон, бо було втрачено керування.

Командувач ВПС США генерал Джеймс Хекер зазначив, що "агресивні дії російського екіпажу небезпечні і можуть призвести до прорахунку та ненавмисної ескалації".

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