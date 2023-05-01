Чоловік надав фейкове посвідчення водія українського зразка.

У Нідерландах поліція піймала п'яного водія з українським посвідченням водія на ім'я Бориса Джонсона.

Як повідомляє канал OOG TV, інцидент стався у ніч із суботи на неділю. 35-річний житель Зюйдхорна врізався у стовп. Поліція запідозрила, що він перебуває у стані алкогольного сп'яніння.

Втім, перевірка посвідчення водія здивувала копів ще більше. Чоловік надав посвідчення українського зразка на ім'я Бориса Джонсона.

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"На жаль для чоловіка, ми не повелися на підроблені водійські права", – заявили в поліції.

Незрозуміло, як саме чоловік отримав підроблені водійські права. Документ вилучено. Не зазначається, що водій-порушник був українцем.

Інші курйози у Нідерландах

У Нідерландах 54-річного вболівальника Формули-1, британця Марка Л. переплутали з сицилійським босом мафії Матео Мессіною Денаро й затримали за запитом італійських правоохоронців.

Крім того, У Нідерландах продавали радіоактивні намиста та аксесуари, які, як стверджувалося, нібито мають "захищати" людей від шкоди мереж 5G.

Потім суд у Нідерландах заборонив 41-річному чоловікові, який занадто часто ставав донором сперми, здавати свою сім'яну рідину. Це сталося через те, що чоловік вже став батьком від 500 до 600 дітей по всьому світу.

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