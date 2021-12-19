Місцеве Управління з ядерної безпеки та радіаційного захисту вже випустило попередження про десять таких виробів.

У Нідерландах продавали радіоактивні намиста та аксесуари, які, як стверджувалося, нібито мають "захищати" людей від шкоди мереж 5G.

Місцеве Управління з ядерної безпеки та радіаційного захисту (ANVS) випустило попередження про десять виробів, які, як з'ясувалося, випускають небезпечне іонізуюче випромінювання, пише BBC. Жителів закликали не користуватися продукцією, яка може завдати шкоди при тривалому носінні.

Зокрема, у списку опинилися маска для сну Energy Armor, браслет і намисто. Дитячий браслет Magnetix Wellness також, як з'ясувалося, випромінює радіацію.

"Не носіть це більше, акуратно приберіть і дочекайтеся інструкцій з повернення. Продавцям у Нідерландах уже наказано припинити продаж і сповістити про ситуацію клієнтів", - йдеться в заяві ANVS.

Читайте такожБразильські політики побилися на рингу за долю аквапарку (відео)На сьогодні немає жодних доказів того, що мережі 5G шкідливі для здоров'я. Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє, що нові мобільні мережі безпечні та принципово не відрізняються від 3G і 4G. У них використовуються неіонізуючі радіохвилі, які не пошкоджують ДНК.

Попри це, деякі люди вважають їх шкідливими та навіть нападають на телекомунікаційні вежі. А теорії змови призвели до появи на ринку пристроїв "проти 5G", які, як правило, виявляються неефективними.

Як повідомляв УНІАН, раніше в одному із сіл Башкирії жителі трактором знесли вишку стільникового зв'язку, тому що злякалися 5G.

А в Ростовській області противники мережі 5G ледь не засипали землею групу археологів.

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Автор: Катерина Комолова