Чоловік вже став батьком від 500 до 600 дітей по всьому світу.

Суд у Нідерландах заборонив 41-річному чоловікові, який занадто часто ставав донором сперми, здавати свою сім'яну рідину. Це сталося через те, що чоловік вже став батьком від 500 до 600 дітей по всьому світу, пише Reuters.

Чоловік, якого ЗМІ ідентифікували як Джонатана Меєра, став відомим у 2017 році. На той момент він вже став батьком понад 100 дітей в Нідерландах і йому заборонили здавати спершу в цій країні.

Чоловік продовжив робити пожертви за кордоном, зокрема, через данський банк сперми Cryos, який працює на міжнародному рівні. Меєр також продовжував пропонувати себе як донора на сайтах, де потенційні батьки шукають донорів, використовуючи інше ім'я.

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За інформацією слідства, до цього часу Меєр вже став батьком від 500 до 600 дітей по всьому світу. Суд заборонив йому здавати сперму де-небудь. Також суд зобов'язав його зв'язатися з клініками, які вже зберігають його сім'яну рідину, з вимогою знищити його сперму. За кожне порушення йому загрожує штраф на суму 100 тисяч євро.

Причиною для такого рішення став позов від фонду, що представляє інтереси батьків, які використовували Меєра як донора. Вони стверджували, що постійні пожертви Меєра порушують право на приватне життя його дітей – їхній здатності формувати романтичні стосунки перешкоджає страх перед випадковим інцестом.

Унікальні історії кровної спорідненості

Раніше чоловік, якого усиновили батьки, поділився історією про те, як випадково дізнався, що його дружина насправді є його сестрою. Спорідненість "спливла", коли жінці знадобилася пересадка нирки і чоловік вирішив стати донором.

А мешканка Китаю, яка втратила свою дочку і згодом усиновила хлопчика, випадково знайшла свою дитину - коли дівчинка ледь не стала її невісткою.

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