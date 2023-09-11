Чоловік відбувся легкими травмами, незважаючи на падіння з величезної висоти.

У Новій Зеландії альпініст зірвався зі схилу гори Таранакі. Чоловік впав з висоти у 600 метрів (понад 100 поверхів – УНІАН) і дивом вижив, отримавши лише незначні травми.

Як пише Sky News, інцидент у суботу, 9 вересня, коли група альпіністів була вже біля вершини. Правоохоронці кажуть, що коли постраждалого знайшли, йому допомогли спуститися з гори, щоб воззʼєднатися з іншими членами групи.

"Відстань його падіння еквівалентна висоті деяких найвищих будівель у світі та приблизно вдвічі перевищує висоту Ейфелевої вежі", – пише видання.

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Ймовірно, вижити чоловіку допомогла погода. Зараз в районі гори більш тепло, ніж зазвичай, через що лід трохи "мʼякший".

"Йому дуже пощастило залишитися живим. Це складні території, і коли щось йде не так, часто виникають серйозні наслідки. Сходження на гору Таранакі вимагає досвіду, знань і правильно підігнаного та професійного спорядження. Відсутність належного обладнання може призвести до зовсім іншого кінця суботньої історії", – наголосили в поліції.

Правоохоронці уточнили, що на тій ділянці гори справді дуже небезпечно. Два роки тому там внаслідок падіння загинули двоє альпіністів.

Інциденти в горах: інші новини

У лютому 2023 року повідомлялося, що у швейцарський Альпах виявили останки туриста, що зник понад 50 років тому. Правоохоронці змогли встановити особу загиблого тільки через півроку.

У вересні 2022 року стало відомо про загибель у горах однієї з найкращих екстремальних лижниць світу Гіларі Нельсон. Вона загинула внаслідок падіння з гори Манаслу в Непалі, яка є восьмою за висотою вершиною у світі.

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