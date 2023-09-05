Експерти попереджають, що глобальне потепління посилює небезпеки, властиві високогірному альпінізму.

Дослідження показують, що лавини в Гімалаях стають причиною зростаючого числа смертей і загрожують безпеці альпіністів. Про це пише The Guardian.

Експерти попереджають, що високогірний альпінізм несе лавинний ризик, але глобальне потепління посилює небезпеку під час сезону сходження в гімалайському хребті.

Згідно з нещодавнім аналізом, за останні п'ять десятиліть щонайменше 564 людини загинули в результаті сходження лавин при підйомі на вершини висотою понад 4500 метрів в Гімалаях.

Якщо звести дані до 14 вершин висотою понад 8000 метрів і кількох інших вершин висотою понад 6000 метрів у Гімалаях, то в період з 1895 по 2022 рік в альпінізмі загинуло не менше 1400 людей, 33% із яких сталися через лавини.

Алан Арнетт, альпініст і літописець сезонів сходження в Непалі, сказав, що смертельні лавини на популярних вершинах, включаючи Еверест, Ама-Даблам, Манаслу та Дхаулагірі, не почалися нещодавно. "У горах сходять лавини. Це відбувається вже кілька десятиліть", - сказав він.

Однак частота і час сходження недавніх лавин можуть бути ознакою того, що чекає альпінізм в Гімалаях в майбутньому в умовах глобального потепління.

Сезон сходжень у центральних Гімалаях, де розташована більшість інших популярних альпіністських вершин, традиційно тривав у ясну погоду з березня по травень, перед сезоном мусонів і після нього з вересня по листопад. Це збігається з сезоном циклонів в Індійському океані і до недавнього часу не викликало серйозної стурбованості.

"Гірська місцевість Гімалаїв зазвичай захищена від впливу циклонів, що виникають в Індійському океані, оскільки циклони втрачають силу, рухаючись суходолом. Однак іноді циклони впливають на внутрішні райони Гімалайського нагір'я, викликаючи рясні снігопади і навіть приводячи до людських жертв", - сказав Арун Бхакта Шреста, вчений-кліматолог із Міжнародного центру комплексного розвитку гір.

"У відповідь на швидке потепління в Індійському океані мусони стали більш нестійкими, з короткими періодами проливних дощів і тривалими посушливими періодами, а частота, інтенсивність і тривалість циклонів в Аравійському морі збільшилися - і вони швидко посилюються як в Аравійському морі, так і в Бенгальській затоці", - сказав Роксі Метью Колл, кліматолог із Індійського інституту тропічної метеорології.

З різкими змінами в моделях мусонних опадів і частішим й інтенсивнішим формуванням циклонів у швидко нагріваючому Індійському океані, колись передбачуваний сезон сходження все частіше порушується цими потужними штормовими системами.

"У 1996 році, коли в нас сталася катастрофа на Евересті (вісім альпіністів загинули під час снігової бурі, в 2015 році на основі цієї історії вийшов фільм, - УНІАН), це просто остаточно закріпило той факт, що потрібно враховувати те, що відбувається в Бенгальській затоці. Якщо там циклон, ви повинні за ним спостерігати. За останні п'ять років чотири з них нам доводилося про щось турбуватися в Бенгальській затоці під час пікового сезону сходжень на Евересті", - сказав Кріс Томер, метеоролог і синоптик альпіністських експедицій в Гімалаях.

Дані свідчать про те, що популярні вершини в центральних Гімалаях, включаючи Аннапурну та Еверест, а також ті, що знаходяться під розширеним впливом мусонів, такі як Нанга Парбат у західних Гімалаях, вже становлять дуже високий лавинний ризик для альпіністів.

Свіжі та рясні снігопади є однією з основних причин лавин, і коли в цих горах трапляються несезонні шторми, небезпека та ймовірність загибелі людей також зростають.

Томер, який займається прогнозуванням майже два десятиліття, сказав: "Не те, що 20 років тому погода не була складною, але було дуже цікаво побачити кількість снігу на Манаслу та Дхаулагірі за останні пару років. Вони виділяються одними з найбільш екстремальних погодних умов за останні кілька років".

Ризик лавин також посилюється глобальним потеплінням. Згідно з дослідженням 2018 року, яке використовувало кільця дерев як непрямий показник, за відсутності довгострокових спостережень для відновлення історії снігових лавин в індійських Гімалаях, більш високі температури взимку та ранньою весною призвели до збільшення частоти лавин.

Крім того, дослідження 2021 року показало, що лавини можуть стати більш смертельними: асфіксія та травми все частіше спричиняють загибель людей у лавинах в умовах мінливого клімату, оскільки більша щільність снігу у вологих лавинах може обмежувати дихання повністю закопаних жертв. Тупа травма та вторинні травми також можуть стати частішими, оскільки сніговий покрив стає тоншим і нерівність місцевості збільшується.

Гімалайський хребет нагрівається вдвічі швидше, ніж у середньому по світу, і експерти припускають, що нестабільність снігового покриву, викликана температурою, що веде до збільшення лавинної активності, може тривати і в майбутньому.

Через відсутність довгострокових спостережень і поганої документації, а також обмежене розуміння складних взаємозв'язків між кліматом і потенційними тригерами, стійке зростання смертності від лавин на даний момент не можна однозначно пояснити будь-яким одним фактором, попередив Якоб Штайнер, гідролог з консорціуму Гімалайських університетів і Університету Граца в Австрії і один з авторів недавньої статті.

"Відбувається так багато інших речей, що важко сказати, що це лише зміна клімату. Але сліди його можна побачити. Ми виконуємо цю роботу [готуємо вичерпну інформацію про лавини], тому що в кінцевому підсумку хочемо провести роботу по встановленню причин", - сказав він.

Танення льодовиків - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше група вчених попередила, що гімалайські льодовики Гіндукуш можуть втратити до 75% обсягу до кінця століття через глобальне потепління. Це спричинить як небезпечні повені, так і нестачу води для 240 млн людей, котрі живуть у цьому гірському регіоні.

У 2021 році в Гімалаях в результаті сходу льодовика загинуло 18 людей. Ще 200 осіб вважаються безвісти зниклими. В результаті інциденту також зійшла лавина, а в басейні річки Алакнанда сталася повінь.

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