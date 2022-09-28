Того ж дня лавина на нижній висоті гори Манаслу вбила непальського гіда та поранила кількох інших альпіністів.

Американська альпіністка та лижниця Гіларі Нельсон знйдена мертвою після падіння з гори Манаслу в Непалі, що є восьмою за висотою вершиною світу.

Про це повідомляє Sky News.

Повідомляється, що 49-річна спортсменка зірвался з гори 26 вересня, коли вона спускалася на лижах з вершини Манаслу висотою 8 163 метри разом зі своїм партнером Джимом Моррісоном.

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Пошуки Нельсон тривали протягом двох діб, однак лише 28 вересня рятувальний гелікоптер знайшов її тіло на південному схилі гори. Невдовзі тіло загиблої транспортують до Катманду, щоб з'ясувати причину смерті.

Варто зазначити, що також 26 вересня лавина на нижній висоті гори Манаслу вбила непальського гіда та поранила кількох інших альпіністів.

Чим відома Гіларі Нельсон

У 2012 році Гіларі Нельсон стала першою жінкою, яка підкорила дві 8000-метрові вершини за один 24-годинний підхід.

У 2018 році Нельсон і його партнер Джим Моррісон здійснили перший в історії лижний спуск по "Лінії мрії" з вершини Лхоцзе, що є четвертою за висотою горою у світі та сполучена з Еверестом.

За своє життя екстремалка взяла участь в понад 40 гірськолижних експедиціях та була першопрохідцем з лижного спуску з багатьої гірських вершин світу.

Як повідомляв УНІАН, раніше влада Непалу вирішила змінити умови для сходження на Еверест після одинадцяти трагічних випадків, що сталися протягом 2019 року.