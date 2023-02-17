Через півроку після виявлення останків, швейцарській поліції у співпраці з британськими колегами, вдалося встановити, кому вони належать.

Людські останки, знайдені в танучій кризі швейцарського льодовика, були ідентифіковані - вони належать британському альпіністу, який зник безвісти майже 50 років тому.

Як повідомляє Dailymail, на той час альпіністу, ім'я якого не розголошують, було 32 роки. Він зник безвісти в грудні 1974 року, а його тіло було знайдено в Пеннінських Альпах 5 вересня 2022 року. З моменту виявлення останків чиновники працювали з британською поліцією та дипломатами, щоб встановити його особу.

"Знайдені останки дозволяють припустити, що це могла бути людина, яка зникла безвісти в районі Гранд-Комбен 31 грудня 1974 року. Ідентифікація ДНК у співпраці з поліцією Великобританії привела до підтвердження особи зниклої людини. Це громадянин Англії, якому на момент зникнення було 32 роки", - йдеться в заяві поліції кантону Вале.

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Льодовики Швейцарії скоротилися приблизно на 50% всього за 85 років, оголивши останки зниклих без вести альпіністів і туристів. У зв'язку з цим поліція у взаємодії з військово-повітряними силами весь час шукає людські останки.

Як у Швейцарії шукають зниклих туристів

Швейцарська влада веде список, в якому є імена більш ніж 300 осіб, зниклих безвісти в горах на території держави з 1925 року. За останні роки через танення льодовиків було виявлено кілька тіл.Так в ще одному випадку були знайдені останки людини на льодовику Штоки в Церматті в липні 2022 року. Це був 27-річний німецький альпініст, який зник безвісти в серпні 1990 року.

А в 2017 році в льодовику були знайдені муміфіковані тіла швейцарської пари, яка так і не повернулися додому після доїння корів на лузі біля їхнього будинку в 1942 році. Після того як їх відшукали, молодша дочка пари сказала, що сім'я ніколи не припиняла їх шукати.

"Ми все життя шукали їх, не зупиняючись. Ми думали, що одного разу зможемо влаштувати їм похорон, якого вони заслуговують", - прокоментувала вона.

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