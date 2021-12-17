Корпус морської піхоти США вирішив тримати свої плаваючі військові машини десанту Amphibious Assault Vehicles (AAV) далі від води.
Як пише USNI News, винятки стосуватимуться лише надзвичайних ситуацій.
Плаваючі броньові транспортери - це різновид легкої бронетанкової техніки, здатної відразу, без додаткової підготовки форсувати водні перешкоди різного характеру.
Заборона на використання у воді торкнеться бронетранспортерів-амфібій AAV 1970-х років. Усе через інцидент 2020 року, коли одна з таких машин потонула під час навчань біля узбережжя Каліфорнії. В результаті загинули вісім морських піхотинців і моряк.
"AAV є безпечним і ефективним транспортним засобом для десантних операцій. Проте, враховуючи поточний стан програми зі створення транспортних засобів-амфібій, комендант Корпусу морської піхоти вирішив, що AAV більше не буде використовуватися в регулярних розгортаннях або тренуватися у воді під час військових навчань; AAV повернуться до роботи у воді лише в разі необхідності для реагування на кризові ситуації", - йдеться в офіційній заяві.
Крім того, через проблеми з буксирним механізмом американські військові вже заборонили використовувати у воді свої амфібійні бойові машини ACV (Amphibious Combat Vehicle), призначені для заміни десантної плаваючої машини AAV. Однак їх сподіваються повністю повернути у стрій до початку нового року.
Раніше УНІАН писав, як у США під час навчань помилково захопили майстерню в болгарському селі. А в Канаді військових під час навчань таємно пригощали солодощами з наркотиками.
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