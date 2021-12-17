У 2020 році одна з таких військових машин потонула під час навчань, внаслідок чого загинули дев'ять осіб.

Корпус морської піхоти США вирішив тримати свої плаваючі військові машини десанту Amphibious Assault Vehicles (AAV) далі від води.

Як пише USNI News, винятки стосуватимуться лише надзвичайних ситуацій.

Плаваючі броньові транспортери - це різновид легкої бронетанкової техніки, здатної відразу, без додаткової підготовки форсувати водні перешкоди різного характеру.

Заборона на використання у воді торкнеться бронетранспортерів-амфібій AAV 1970-х років. Усе через інцидент 2020 року, коли одна з таких машин потонула під час навчань біля узбережжя Каліфорнії. В результаті загинули вісім морських піхотинців і моряк.

"AAV є безпечним і ефективним транспортним засобом для десантних операцій. Проте, враховуючи поточний стан програми зі створення транспортних засобів-амфібій, комендант Корпусу морської піхоти вирішив, що AAV більше не буде використовуватися в регулярних розгортаннях або тренуватися у воді під час військових навчань; AAV повернуться до роботи у воді лише в разі необхідності для реагування на кризові ситуації", - йдеться в офіційній заяві.

Крім того, через проблеми з буксирним механізмом американські військові вже заборонили використовувати у воді свої амфібійні бойові машини ACV (Amphibious Combat Vehicle), призначені для заміни десантної плаваючої машини AAV. Однак їх сподіваються повністю повернути у стрій до початку нового року.

Раніше УНІАН писав, як у США під час навчань помилково захопили майстерню в болгарському селі. А в Канаді військових під час навчань таємно пригощали солодощами з наркотиками.

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Автор: Катерина Комолова