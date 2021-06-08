Через нещодавню заборону на вживання в німецької армії накопичилося вже 22 600 літрів алкоголю, зокрема, майже 60 000 банок пива.

Німецькі військові в Афганістані зіткнулися з незвичайною логістичною проблемою - надлишком пива. Однак тепер рішення, здається, знайдено.

Про це розповіла представник Міністерства оборони Крістіна Рутсі, передає AP.

За її словами, нещодавнє рішення німецького командувача в Афганістані заборонити вживання алкоголю з міркувань безпеки призвело до накопичення пива, вина та інших напоїв у таборі Мармал в Мазарі-Шаріфі.

Зазвичай кожний військовий міг отримати по дві банки пива на день або еквівалентну кількість інших напоїв. Тепер же в армії накопичилося 22 600 літрів алкоголю, зокрема, майже 60 000 банок пива, а місія НАТО у країні завершиться в найближчі місяці.

Читайте такожУ НАТО ухвалили рішення почати виведення військ з АфганістануНакопичений алкоголь не можна продати в самому Афганістані - через місцеві релігійні обмеження, як і знищити - з екологічних причин.

Однак, за словами Рутсі, військові зрештою знайшли вихід. Німецький цивільний підрядник погодився вивезти алкоголь з країни перед виведенням німецьких військ. Виторг від майбутнього продажу пива має покрити витрати на його транспортування.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Переклад: Катерина Комолова