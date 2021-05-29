Болгарське Міністерство оборони розслідує подію на масштабних навчаннях у Пловдивській області, де американські військові увірвалися до місцевого виробничого цеху - як стверджується, помилково.
Про це повідомляє болгарська служба "Радіо Свобода".
11 травня семеро солдатів взяли штурмом майстерню у селі Чешнегирово. За словами власників, військові були американцями, говорили англійською. Вони наставили на робітників зброю, проте потім зрозуміли, що помилилися, і покинули будівлю.
Власники говорили, що подали скаргу до військової поліції, але відповіді не отримали.
Читайте такожУ Канаді військових під час навчань таємно пригощали солодощами з наркотикамиЗгодом міністр оборони Болгарії Георгій Панайотов вибачився перед громадянам, які була в майстерні, та власником, а також пообіцяв компенсацію матеріальних збитків, якщо такі було завдано.
За його словами, військові союзників вийшли за периметр навчань і опинилися на території підприємства, однак не застосовували насильство та пішли.
Посольство США також вибачилося за інцидент, сказавши, що це були солдати 173-ї повітряно-десантної бригади.
"Ми щиро приносимо свої вибачення компанії та працівникам у будівлі", - заявили у відомстві.
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