За словами очевидців, солдати увірвалися у приміщення та наставили зброю на робітників.

Болгарське Міністерство оборони розслідує подію на масштабних навчаннях у Пловдивській області, де американські військові увірвалися до місцевого виробничого цеху - як стверджується, помилково.

Про це повідомляє болгарська служба "Радіо Свобода".

11 травня семеро солдатів взяли штурмом майстерню у селі Чешнегирово. За словами власників, військові були американцями, говорили англійською. Вони наставили на робітників зброю, проте потім зрозуміли, що помилилися, і покинули будівлю.

Власники говорили, що подали скаргу до військової поліції, але відповіді не отримали.

Читайте такожУ Канаді військових під час навчань таємно пригощали солодощами з наркотикамиЗгодом міністр оборони Болгарії Георгій Панайотов вибачився перед громадянам, які була в майстерні, та власником, а також пообіцяв компенсацію матеріальних збитків, якщо такі було завдано.

За його словами, військові союзників вийшли за периметр навчань і опинилися на території підприємства, однак не застосовували насильство та пішли.

Посольство США також вибачилося за інцидент, сказавши, що це були солдати 173-ї повітряно-десантної бригади.

"Ми щиро приносимо свої вибачення компанії та працівникам у будівлі", - заявили у відомстві.

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Переклад: Катерина Комолова