Жодна загроза не була визнана достовірною, а звідки пішла інформація - невідомо.

Шкільні округи по всій території США скасували уроки в п'ятницю, 17 грудня, через повідомлення про можливі теракти, нібито поширені в TikTok.

Про це повідомляє видання The Verge.

Округи в Каліфорнії, Техасі, Міннесоті і Міссурі заявили, що планують закрити школи. У деяких штатах поінформували, що посилять присутність поліції і сповістили батьків, що проводять розслідування.

Читайте також"Санта, неси патрони": у США політик виклав сімейне фото зі зброєю після стрілянини у школіПричиною тому стали відео в TikTok. Частина авторів попереджали глядачів про небезпеку, посилаючись на нібито побачені ними заяви з погрозами стрільби або вибухів у навчальних закладах.

Коли на ці ролики відреагували місцева влада і поліція, почали з'являтися нові відео - вже з посиланням на заяви про скасування уроків.

Самих повідомлень, в яких хто-небудь погрожував би одному або кільком навчальних закладів, поки не виявили.

У ряді округів місцева влада і поліція заявили, що вивчили ситуацію і не вважають, що заяви про можливі теракти існували або несли реальну загрозу.

У TikTok також заявили, що не знайшли відео, які б містили погрози.

"Ми не знайшли доказів того, що такі погрози виходять або поширюються через TikTok", - йдеться в повідомленні компанії.

У Балтіморі (штат Меріленд) джерелом фейкових повідомлень назвали Арізону.

Поліція Гілроя (штат Каліфорнія) виявила один пост з погрозами, який стосувався середньої школи в Лос-Анджелесі. Правдивість повідомлення не була підтверджена.

У заявах інших округів немає інформації про те, що хто-небудь бачив пости з погрозами. А поліція Гілроя не повідомляє, чи був досліджений ними пост опублікований в TikTok.

Місцева влада в округах зізнається - хоча постів з погрозами не бачили і походження цієї інформації не було встановлено, вирішили перестрахуватися.

"Той факт, що походження загрози не встановлено, спонукав нас проявляти ініціативу в нашому прагненні проявляти обережність, щоб убезпечити наших дітей і родини", - каже начальник поліції округу Літл-Фолс Стівен Джонс.

Нагадаємо, в американському штаті Мічиган 30 листопада підліток влаштував стрілянину в середній школі. Чотири людини загинули, семеро отримали поранення.

Звинувачення пред'явили і батькам стрілка. Слідство вважає, що мати і батько могли запобігти нападу. У разі визнання винними подружжю може загрожувати до 15 років в'язниці.

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Автор: Анастасія Печенюк