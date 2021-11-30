Стрілка відразу ж затримали.

В американському штаті Мічиган підліток влаштував стрілянину в середній школі. Три людини загинули, ще шість отримали поранення.

Про це повідомляє CNN.

Молодший шериф округу Окленд Майкл Маккейб повідомив, що троє вбитих були студентами. Також під час стрілянини постраждав учитель.

Поліцейські протягом п'яти хвилин затримали 15-річного учня. У нього вилучили пістолет.

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У поліції зазначили, що підліток не чинив опір.

Хлопець відмовився розмовляти з правоохоронцями.

Всіх учнів евакуювали в магазин, який знаходиться неподалік від школи.

Раніше повідомлялося, що в Києві на мосту Патона чоловік відкрив стрілянину з пістолета.

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Автор: Людмила Жерновська