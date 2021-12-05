Їм може загрожувати до 15 років в'язниці.

Батькам 15-річного Ітана Крамблі, який влаштував стрілянину у школі американського штату Мічиган, пред'явили звинувачення.

Джеймс і Дженніфер Крамблі були заарештовані та постали перед судом в суботу, 4 грудня, за чотирма пунктами звинувачення в ненавмисному вбивстві, пише NBC News.

Суддя призначив їм заставу по 500 тисяч доларів кожному, побоюючись, що пара може втекти. Зараз батьки утримуються в тій же в'язниці, що і їх син, але ізольовано один від одного.

У п'ятницю прокуратура оголосила звинувачення проти матері та батька у зв'язку з нападом їхнього сина на школу в передмісті Детройта. В результаті дій підлітка загинули чотири учні. Після цього пара намагалася сховатися від слідства.

Читайте такожУ США поліція спіймала 11-річного серійного викрадача автоЗа даними слідства, стрілянина, ймовірно, велася з пістолета, який батько купив кількома днями раніше спеціально для сина. Крім того, перед нападом батьків просили забрати підлітка зі школи, попереджали про знайдені в нього жорстокі малюнки з пістолетом і кров'ю, проте пара не стала цього робити й не повідомила, що у хлопця тепер є пістолет.

Напередодні вчителька також бачила, як підозрюваний шукав інформацію про боєприпаси у своєму мобільному телефоні. За словами прокурора, школа безрезультатно намагалася зв'язатися з Дженніфер Крамблі, а згодом мати писала синові: "Лол. Я не злюся на тебе. Тобі потрібно навчитися не попадатися".

#BREAKING: Parents of Oxford High School shooter James and Jennifer Crumbley caught, arrested after vehicle is found in Detroit https://t.co/0ZGKZqGOI6 — philip lewis (@Phil_Lewis_) December 4, 2021

Слідство вважає, що мати та батько могли запобігти нападу. Батьки, як і син, заперечують усі звинувачення.

У разі визнання винними подружжю Крамблі може загрожувати до 15 років в'язниці.

Як повідомляв УНІАН, в американському штаті Мічиган підліток влаштував стрілянину в середній школі у передмісті Детройта. Чотири людини загинули, семеро отримали поранення.

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Автор: Катерина Комолова