Жінка розлютилася через склад отриманого замовлення.

У Сполучених Штатах Америки жінка навмисне протаранила ресторан своїм позашляховиком. Причиною дивного інциденту, який стався у Джорджії, стала відсутність печива в її замовленні.

Як повідомляє Fox News, 50-річна американка обурилася відсутністю печива в своєму замовленні. Через це вона сіла за кермо і протаранила на автівці заклад Popeyes. При цьому жінка ледь не збила 18-річну співробітницю ресторану.

"Менеджер сказав, що ресторан виправив помилку і дав їй печиво до аварії. Менеджер також сказав, що жінка погрожувала персоналу перед інцидентом, зокрема дзвонила в заклад і погрожувала загнати свою машину в будівлю", – зазначає видання.

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Після того, як американка скоїла аварію, вона втекла з місця події і попрямувала на південь по шосе Гордон. Правоохоронцям вдалося відшукати позашляховик. Він стояв біля дому жінки з пошкодженою передньою частиною.

Зазначається, що американку помістили до Центру ув’язнення та дали заставу у розмірі понад 4000 доларів. Наразі невідомо, чи залишиться жінка під вартою.

Інциденти в США: гучні новини

На початку лютого у США зійшов з рейок та спалахнув потяг з хімікатами. Аварія рухомого складу з небезпечними речовинами сталася в штаті Огайо. Тоді через горіння токсичних речовин влада навіть ухвалила рішення евакуювати населення.

У листопаді у Штатах сталася катастрофа на авіашоу. У небі зіткнулися бомбардувальник Boeing B-17 Flying Fortress та літак Bell P-63. Обидва – дуже рідкісні екземпляри.

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