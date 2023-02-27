У Сполучених Штатах Америки жінка навмисне протаранила ресторан своїм позашляховиком. Причиною дивного інциденту, який стався у Джорджії, стала відсутність печива в її замовленні.
Як повідомляє Fox News, 50-річна американка обурилася відсутністю печива в своєму замовленні. Через це вона сіла за кермо і протаранила на автівці заклад Popeyes. При цьому жінка ледь не збила 18-річну співробітницю ресторану.
"Менеджер сказав, що ресторан виправив помилку і дав їй печиво до аварії. Менеджер також сказав, що жінка погрожувала персоналу перед інцидентом, зокрема дзвонила в заклад і погрожувала загнати свою машину в будівлю", – зазначає видання.
Після того, як американка скоїла аварію, вона втекла з місця події і попрямувала на південь по шосе Гордон. Правоохоронцям вдалося відшукати позашляховик. Він стояв біля дому жінки з пошкодженою передньою частиною.
Зазначається, що американку помістили до Центру ув’язнення та дали заставу у розмірі понад 4000 доларів. Наразі невідомо, чи залишиться жінка під вартою.
Інциденти в США: гучні новини
На початку лютого у США зійшов з рейок та спалахнув потяг з хімікатами. Аварія рухомого складу з небезпечними речовинами сталася в штаті Огайо. Тоді через горіння токсичних речовин влада навіть ухвалила рішення евакуювати населення.
У листопаді у Штатах сталася катастрофа на авіашоу. У небі зіткнулися бомбардувальник Boeing B-17 Flying Fortress та літак Bell P-63. Обидва – дуже рідкісні екземпляри.
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