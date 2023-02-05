Перекинулися і загорілися близько 10 вагонів, завантажених небезпечними речовинами.

У США сталася масштабна залізнична аварія: у штаті Огайо зійшов з рейок і загорівся потяг, що перевозив небезпечні речовини. Про це повідомляє CNN.

Аварія сталася в суботу. Вантажний потяг з більш ніж 100 вагонами зазнав аварії недалеко від міста Східна Палестина. З 20 вагонів, завантажених небезпечними речовинами, 10 зійшли з рейок і загорілися.

За наявними даними, в деяких з цих вагонів знаходився вінілхлорид – легкозаймиста токсична речовина.

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Через масштабну пожежу та загрозу для здоров'я місцевих жителів влада вирішила евакуювати населення в радіусі 1,6 кілометра від місця аварії. Іншим жителям містечка заборонили виходити на вулицю.

При цьому місцева влада запевняє, що це лише запобіжні заходи, оскільки забруднення повітря незначне.

"З точки зору якості повітря немає причин для тривоги. Запах виходить від вогню, але на якість повітря це не впливає", - заявив мер міста Трент Конавей.

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