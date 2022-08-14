Слідство вивчає біографію цієї людини, намагаючись встановити мотив.

Невідомий чоловік в'їхав на своїй машині в огорожу біля Капітолія, після чого застрелився.

Про це повідомляє поліція Капітолію.

За інформацією правоохоронців, близько 4 години ранку за місцевим часом чоловік на автомобілі врізався в огорожу.

Він вийшов з машини, автомобіль загорівся. Після чоловік відкрив вогонь, зробив кілька пострілів у повітря.

До нього попрямували поліцейські. Коли вони вже наближалися до чоловіка, він застрелився.

Як повідомляє АР, влада заявила, що про інші травми чоловіка не повідомлялося. Поліція також не вважає, що хто-небудь з офіцерів відкрив вогонь по озброєному чоловікові.

Правоохоронці зазначають, що "не схоже, що ця людина переслідувала будь-якого члена Конгресу". Палата представників та Сенат, які базуються в Капітолії, зараз знаходяться на канікулах, і в комплексі в цей час працює вкрай мало співробітників.

Слідство вивчає біографію цієї людини, намагаючись встановити мотив.

Напередодні федеральні чиновники попереджали про можливі напади на урядові будівлі, які можуть слідувати за обшуками маєтку колишнього президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, 6 січня 2021 року Вашингтоні сотні прихильників Дональда Трампа увірвалися в будівлю Капітолію в той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів на виборах президента і віце-президента США.

У зв'язку зі штурмом Капітолію було заарештовано понад 100 осіб.

Міністерство юстиції США оцінило збиток, завданий будівлі Капітолію в результаті штурму прихильниками колишнього президента США Дональда Трампа, в 1,5 мільйона доларів.

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