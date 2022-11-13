У катастрофі знищено перший американський суцільнометалевий важкий чотиримоторний бомбардувальник Boeing B-17 Flying Fortress, спроектований у 1934 році.

У США під час авіашоу Крила над Далласом (Wings Over Dallas) сталася авіакатастрофа. Повідомляється, що в небі зіткнулися бомбардувальник Boeing B-17 Flying Fortress та літак Bell P-63.

Як пише CNN, катастрофа сталася у суботу, 12 листопада, біля 13:20 за місцевим часом. Заплановане на неділю авіашоу скасували.

"Як багато хто з вас вже бачив, сьогодні в нашому місті під час авіашоу сталася жахлива трагедія. Багато деталей залишаються невідомими або непідтвердженими на цю мить. Відео розривають серце", – прокоментував інцидент мер Далласа Ерік Джонсон у Twitter.

Відео дня

Скільки людей перебувало на борту двох літаків, наразі невідомо. На місці аварії працюють більеш 40 пожежно-рятувальних підрозділів.

Відомо, що уламки літаків упали на автошлях США 67 у штаті Техас. Після авіакатастрофи смуги руху в південному і північному напрямках перекрили. Зазначається, що за розслідування інцидннту візьмуться Федеральне авіаційноме управління США і Національна рада з безпеки на транспорті.

Як повідомляє CNN, в авіакатастрофі було знищено старовинний літак. Це був перший американський суцільнометалевий важкий чотиримоторний бомбардувальник Boeing B-17 Flying Fortress, спроектований у 1934 році.

Знищений літак був одним із приблизно 45 повністю вцілілих екземплярів цієї моделі. При цьому дев’ять з них були придатні для польотів.

Водночас другий літак – американський одномоторний винищувач Bell P-63 – виявився ще більш рідкісним. Літаків цієї моделі збереглося близько 14 екземплярів. У США були придатні для польотів лише чотири з них.

Катастрофи на авіашоу

Під час авіашоу нерідко трапляються катастрофи. Так, у 2020 році в Канаді під час авіашоу розбився CT-114 Tutor канадської авіагрупи Snowbirds.

Аналогічна ситуація сталася у 2019 році в американському штаті Флорида. Пілот літака не вижив.

У червні 2019 року у польському місті Плоцьку під час авіашоу у Віслу впав літак Як-52. Водолази і рятувальники виявили літак під водою в перевернутому стані.

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