Чоловік раніше вже намагався виїхати з країни з підробленими документами.

Житель України хотів перебратися до Румунії з підробленим пенсійним посвідченням, але прикордонники його затримали.

Про це повідомляє ДПСУ в Telegram.

"Якщо не вийшло з першого разу, то з другого… також не вийде. Прикордонники виявили чоловіка, який хотів потрапити до Румунії з підробленим пенсійним посвідченням", - сказано в повідомленні відомства.

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Там зазначили, що показаний ним документ був без необхідних ступенів захисту і прикордонники швидко помітили фальшивку.

Прикордонники з’ясували, що чоловік раніше вже намагався виїхати з країни з підробленими документами.

Виїзд з України за кордон: що відомо

В умовах дії воєнного стану в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть законно виїхати з країни. Дозволяється виїзд тільки при таких підставах, як непридатність до військової служби, наявність трьох неповнолітніх дітей, прийомних дітей, догляд за особами з інвалідністю і так далі.

Раніше Держприкордонслужба повідомляла, що фіксує випадки, коли особи намагаються перетнути кордон і виїхати з України, видаючи себе за студентів іноземних навчальних закладів.

16 серпня у відповідь на електронну петицію президент Володимир Зеленський заявив, що скасування обмежень на виїзд з України для чоловіків 18-60 років без військового досвіду і частково придатних до військової служби відбудеться після закінчення воєнного стану.

Українських чоловіків, які навчаються за кордоном, більше не випускатимуть з країни на навчання, поки діє воєнний стан.