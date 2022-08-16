Він звернувся до прем'єра Дениса Шмигаля з проханням "опрацювати підняті в електронній петиції питання".

Скасування обмежень на виїзд з України для чоловіків 18-60 років без військового досвіду і частково придатних до військової служби відбудеться після закінчення воєнного стану.

Про це в відповідь на електронну петицію повідомив президент Володимир Зеленський.

Глава держави "вкотре" зазначив, що за Конституцією захист суверенітету і територіальної цілісності держави – це справа і обов'язок всього народу, і всі громадяни України мають рівні конституційні права і свободи.

"Комплектування ЗСУ та інших військових формувань здійснюється також і військовозобов'язаними, які не мають військового досвіду і раніше не проходили військову службу, але пройшли підготовку в навчальних військових частинах", – додав Зеленський.

Президент зазначив, що українці в запасі і не призвані під час мобілізації "можуть бути залучені до виконання робіт, що мають оборонний характер".

Статтею 33 Конституції закріплено право законно залишати територію України – за винятком встановлюваних обмежень законом. Таке право за статтею 64 може обмежуватися в умовах воєнного або надзвичайного стану із зазначенням строку дії цих обмежень.

Попри це, він звернувся до прем'єра Дениса Шмигаля з проханням "опрацювати порушені в електронній петиції питання".

Як повідомляв УНІАН, Держприкордонслужба фіксує випадки, коли особи намагаються перетнути кордон і виїхати з України, видаючи себе за студентів іноземних навчальних закладів.

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