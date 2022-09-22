Виїзд з України військовозобов'язаних чоловіків, які навчаються за кордоном, більше неможливий.

Українських чоловіків, які навчаються за кордоном, більше не випускатимуть з країни на навчання, поки діє воєнний стан.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі LIGA.Life.

Можливість перетину кордону чоловіками-студентами скасована військовим керівництвом з 14 вересня. Демченко пояснив це масовими підробками документів про навчання.

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"Раніше, за рішенням вищого військового керівництва, студентам, які навчались за кордоном до 24 лютого, дозволяли виїжджати за межі України для продовження навчання. Прикордонники цю норму виконували, забезпечуючи пропуск. Проте останні місяці почались масові підробки документів, які нібито підтверджують навчання чоловіків за кордоном", - каже речник ДПСУ.

Він розповів, що протягом липня-серпня на кордоні виявили близько 600 чоловіків, які використали нібито підроблені документи.

"Тож на сьогодні чоловіків-студентів через кордон не пропускають", - заявив Демченко.

Речник ДПСУ також нагадав, що згідно з урядовою постановою № 57 від 27 січня 1995 р., на чоловіків, які навчаются в іноземних навчальних закладах, не розповсюджуються винятки, які дозволяють перетин кордону.

"Це питання може бути вирішене, якщо внесуть зміни до постанови уряду №57", - додав Демченко.

Як повідомляв УНІАН, війська РФ рано вранці 24 лютого розпочали повномасштабне вторгнення в Україну. У зв'язку з цим в Україні було запроваджено режим воєнного стану.

Як відомо, в умовах дії воєнного стану в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть законно виїхати з країни. Дозволяється виїзд тільки при таких підставах, як непридатність до військової служби, наявність трьох неповнолітніх дітей, прийомних дітей, догляд за особами з інвалідністю і так далі. Воєнний стан та мобілізація в Україні були продовжені на 90 діб - з 23 серпня до 21 листопада.

Раніше Держприкордонслужба повідомляла, що фіксує випадки, коли особи намагаються перетнути кордон і виїхати з України, видаючи себе за студентів іноземних навчальних закладів.

16 серпня у відповідь на електронну петицію президент Володимир Зеленський заявив, що скасування обмежень на виїзд з України для чоловіків 18-60 років без військового досвіду і частково придатних до військової служби відбудеться після закінчення воєнного стану.

5 вересня у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що військовозобов'язані чоловіки, які навчаются за кордоном, можуть виїжджати за межі України, надавши необхідні документи.

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